Парламент Словенії відмовився голосувати за визнання росії державою-спонсором тероризму

Комітет із закордонних справ парламенту Словенії відмовився виносити на голосування проєкт резолюції про визнання росії державою-спонсором тероризму.

Про це пише Euractiv.

Замість того, щоб підтримати цю резолюцію, комітет одноголосно підтримав ініційовані коаліцією висновки, що засуджують війну росії в Україні, і закликають уряд продовжувати надавати допомогу та сприяння Києву.

Вони також закликають уряд виступати за всеосяжний, справедливий та міцний мир та підтримують його зусилля щодо незалежного розслідування військових злочинів в Україні.

Опозиційні депутати, які внесли цю пропозицію, стверджували, що, ухваливши резолюцію, Словенія засудить удари росії по цивільних людях та інфраструктурі України. Але міністр закордонних справ Таня Файон заявила, що будь-яка ініціатива щодо включення росії до списку країн, що підтримують тероризм, буде рівносильна покаранню всього російського народу.

МЗС вдалось до юридичного тлумачення, заявивши, що ні в європейському, ні в словенському законодавстві немає категорії чи списку країн, які підтримують тероризм. Там кажуть, що визнання росії країною-спонсором тероризму призведе до зниження відповідальності росії з найбільш серйозного міжнародного злочину — агресії — до менш серйозного.