Енергоживлення Запорізької АЕС відновлено. Станція була знеструмлена упродовж десяти годин

Фахівці «Укренерго» відновили енергоживлення захопленої росіянами Запорізької АЕС. Вона знову підключена до української енергосистеми після 10 годин знеструмлення через ракетну атаку.

«ЗАЕС переходить з дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з Обʼєднаної енергосистеми України», — сказано у заяві компанії.