У Казахстані ексміністра оборони засудили до 12 років вʼязниці. Президент звинувачував його в нерішучому розгоні протестів

У Казахстані засудили до 12 років колонії суворого режиму колишнього міністра оборони Мурата Бектанова. Його визнали винним за статтею про перевищення влади (ч. 3 ст. 451 УК Казахстану) під час січневих протестів 2022 року.

Про це пише BaigeNews.kz.

Суд не надав подробиць, пославшись на те, що справу розглядали під грифом «Секретно».

Бектанова затримали у лютому 2022 року. Тоді його звинувачували за фактом бездіяльності по службі (ст. 452 КК Казахстану). Незадовго до цього президент країни Касим-Жомарт Токаєв розкритикував міністра за нерішучий розгін протестів.

«Міністр Бектанов не виявив командирських якостей. Маючи у своєму розпорядженні армію, яка показувала хороші результати в ході командно-штабних та військових навчань, ми не змогли скористатися її потенціалом у критичній ситуації і були змушені вдатися до допомоги ззовні», — заявив Токаєв.

За словами президента, голова Міноборони залишив військові стратегічні обʼєкти незахищеними. Тоді Бектанова звільнили з посади.