У Казахстані ексміністра оборони засудили до 12 років вʼязниці. Президент звинувачував його в нерішучому розгоні протестів

У Казахстані засудили до 12 років колонії суворого режиму колишнього міністра оборони Мурата Бектанова. Його визнали винним за статтею про перевищення влади (ч. 3 ст. 451 УК Казахстану) під час січневих протестів 2022 року.
Про це пише BaigeNews.kz.
Суд не надав подробиць, пославшись на те, що справу розглядали під грифом «Секретно».
Бектанова затримали у лютому 2022 року. Тоді його звинувачували за фактом бездіяльності по службі (ст. 452 КК Казахстану). Незадовго до цього президент країни Касим-Жомарт Токаєв розкритикував міністра за нерішучий розгін протестів.
«Міністр Бектанов не виявив командирських якостей. Маючи у своєму розпорядженні армію, яка показувала хороші результати в ході командно-штабних та військових навчань, ми не змогли скористатися її потенціалом у критичній ситуації і були змушені вдатися до допомоги ззовні», — заявив Токаєв.
За словами президента, голова Міноборони залишив військові стратегічні обʼєкти незахищеними. Тоді Бектанова звільнили з посади.
- У Казахстані 2 січня 2022 року розпочалися масштабні протести проти підвищення вартості палива, але вже через день вони переросли у повстання проти режиму. Спочатку в питанні палива влада пішла на поступки, але вже 5 січня президент назвав протестувальників «терористами» і покликав на допомогу війська країн ОДКБ. У містах силовики та військові активно застосовували бойову зброю проти людей.
- Точна кількість загиблих під час протестів досі залишається невідомою. Влада повідомляла про загибель 16 силовиків і двох військових, а також 26 «озброєних людей». Дитячий омбудсмен повідомляла про загибель щонайменше трьох дітей. 9 січня керований урядом Telegram-канал видав інформацію про загибель 164 осіб, але Міністерство охорони здоровʼя спростувало цю інформацію. Радіо «Азаттик» оприлюднило імена 188 загиблих.