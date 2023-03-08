Володимир Зеленський і генсек ООН сприятимуть продовженню дії «зернової угоди»

Україна та Організація Об’єднаних Націй виступатимуть за продовження «Чорноморської зернової ініціативи» після 18 березня, коли спливе термін попередньої домовленості.

Про це на спільному із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський.

«Продовження «Чорноморської зернової ініціативи» після 18 березня критично необхідне для всього світу», — сказав Зеленський.

Водночас генсек наголосив «на надзвичайній важливості продовження «Чорноморської зернової ініціативи».

Гутерріш зазначив, що Чорноморська зернова ініціатива забезпечила експорт 23 млн тонн зерна, завдяки чому вдалося знизити продовольчі ціни у світі.

«Індекс продовольчих цін ФАО знизився майже на 20%. Експорт українського, російського зерна та добрив потрібні для глобальної продовольчої безпеки», — підкреслив він.

Зеленський також подякував Гутеррішу за «чітке засудження російської агресії» та висловив сподівання, що «особисте лідерство генерального секретаря допоможе реалізувати вимоги Статуту ООН».