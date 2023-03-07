Лукашенко назвав Володимира Зеленського гнидою через «диверсію» на аеродромі «Мачулищі»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав президента України Володимира Зеленського гнидою — через диверсію проти російського радіолокаційного літака А-50 на білоруському аеродромі у Мачулищах.

Свою заяву Лукашенко зробив під час вручення нагород військовим.

«Я ще якось думав, що Україні потрібний мир, що Зеленський вболіває за свій народ. Президент Зеленський — просто гнида. Просто гнида! [...] Гнида тому, що він бігає навколо Білорусі, надсилає до нас людей і просить, як я вже казав: «Давайте укладати пакт про ненапад», — сказав він, додавши, що «прийняв кинутий виклик».

Перед цим Лукашенко заявив про затримання «українського терориста» і двадцяти причетних до диверсії на «Мачулищах».