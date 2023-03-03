Активісти оприлюднили відео з дрона, який вдарив російський радіолокаційний літак А-50У в Мачулищах

Низка Telegram-каналів опублікували нове відео з коптера, який сідає на російський радіолокаційний літак А-50У в Мачулищах. Стверджується, що кадри зняв саме той коптер, який пошкодив літак уранці 26 лютого.

На відео можна бачити, як дрон залітає на військовий аеродром і сідає на носову частину літака. Відео обривається на моменті, коли дрон ударяється об корпус. Імовірно, цієї миті пролунав вибух.

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» пише, що погода на відео збігається з погодою, яка була 26 лютого.