Активісти оприлюднили відео з дрона, який вдарив російський радіолокаційний літак А-50У в Мачулищах

Низка Telegram-каналів опублікували нове відео з коптера, який сідає на російський радіолокаційний літак А-50У в Мачулищах. Стверджується, що кадри зняв саме той коптер, який пошкодив літак уранці 26 лютого.
На відео можна бачити, як дрон залітає на військовий аеродром і сідає на носову частину літака. Відео обривається на моменті, коли дрон ударяється об корпус. Імовірно, цієї миті пролунав вибух.
Моніторингова група «Беларускі Гаюн» пише, що погода на відео збігається з погодою, яка була 26 лютого.
- 26 лютого стало відомо про вибухи на військовому аеродромі «Мачулищі» під Мінськом і пошкодження російського літака та снігоприбиральної техніки. За даними активістів, ціллю атаки був літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 рф. Голова громадської організації колишніх білоруських силовиків BYPOL Олександр Азаров повідомив, що удар здійснили білоруські партизани за допомогою дронів.