EurActiv: Болгарія за останні два роки передала Україні через треті країни зброї на мільярди доларів

За останні два роки Болгарія через інші країни передала Україні зброї на мільярди доларів, сторони обійшлись без прямих угод.

Про це ідеться у розслідуванні загальноєвропейського видання EurActiv.

EurActiv отримало відповідь на запит від Міністерства економіки, яке заявило, що Болгарія у період з 24 лютого 2022 року до 19 січня 2023 року не укладала зовнішньоторговельних угод з українськими компаніями та державними установами, і, відповідно, за цей період дозволи на експорт не видавалися. Однак лише торік Болгарія побічно експортувала до України зброї на суму щонайменше $1 мільярд доларів, коментують джерела EurActiv. Болгарська збройова промисловість мала рекордний продаж за кордон, в основному до Польщі та Румунії, звідки потім зброя вирушала в Україну. EurActiv заявляє, що непрямі продажі зброї почались ще до повномасштбаного російського вторгнення.

Колишній виконувач обовʼязків міністра оборони Болгарії, колишній голова наглядової ради Агентства звʼязку та інформації НАТО Велізар Шаламанов зазначив: «Болгарські збройові компанії не продають зброю і боєприпаси безпосередньо українським компаніям, тому що є практика, коли це відбувається через іноземні програми».

Так, за його словами, є програма з хорошим фінансуванням у Великій Британії, США та Польщі. За цією програмою купується необхідне для України озброєння, тобто гроші не українські, а британські, американські, польські чи європейські. Саме тому її купують через інші компанії. Крім того, важлива логістика, яка переважно організована через Польщу.

Працівники великих державних збройових заводів у Сопоті, Карловому та Казанлику повідомили виданню про стовідсоткове зростання продажів. Олександр Михайлов, колишній виконавчий директор державної компанії Kintex, через яку проходить експорт зброї з країни, підтвердив цьогорічний рекордний болгарський експорт.

Болгарія є одним із найбільших виробників зброї та боєприпасів радянського зразка, які використовує українська армія. Наприкінці 2022 року болгарський парламент переважною більшістю голосів ухвалив рішення про надання військової допомоги Україні зі складів болгарської армії. Президент Румен Радєв, який був категорично проти цього рішення, не зупинив його та видав указ. Болгарія відправила військову допомогу, але потім Радєв оголосив, що другого постачання зброї не буде.