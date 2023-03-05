Очільник ГУР Кирило Буданов: Росія через три місяці буде не здатна вести агресивну війну

Очільник воєнної розвідки України Кирило Буданов вважає, що росія через три місяці не зможе вести агресивну війну. У рф залишився час до кінця весни, щоб спробувати досягнути бодай воєнних цілей.
Про це він розповів в інтервʼю USA Today.
«Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у росії закінчаться її інструменти війни», — зазначив Буданов.
- Раніше Буданов казав, що вирішальні бої цієї війни припадуть на середину-кінець весни цього року. У цей період вирішиться доля цієї війни.
- Також він казав, що окупанти мають завдання вийти на адмінкордони Луганщини та Донеччини до 31 березня.