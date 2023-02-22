Очільник ГУР: Вирішальні бої будуть у середині та наприкінці весни

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що вирішальні бої цієї війни припадуть на середину-кінець весни.
Про це він розповів в інтервʼю Forbes Україна.
За його словами, доля війни вирішиться до кінця весни. Він не вважає ці слова «прогнозом», а називає їх «висновками».
«Я не є прогнозистом і ніколи ним не був. Ми робимо висновки, а не прогнози, це різні речі», — зазначив розвідник.
Буданов сказав, що якщо накласти футбольну аналогію на рік великої війни, зараз йде 70-а хвилина матчу з рахунком 1:1.
- До 31 березня росіяни мають на меті вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Це їхнє стратегічне завдання.