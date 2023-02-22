Розвідка: До 31 березня окупанти мають завдання вийти на адмінкордони Луганщини та Донеччини

До 31 березня росіяни мають на меті вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Це їхнє стратегічне завдання.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтервʼю Forbes Україна.

«Великий наступ вже триває. Але він так триває, що не всі це навіть бачать, такої якості цей наступ. У них є стратегічне завдання — до 31 березня вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей», — зазначив розвідник.

На його думку, окупанти не зможуть втілити цей задум.

Наразі росіяни налагоджують масове виробництво артилерійських снарядів, що свідчить про гостру їх нестачу на полі бою.

«Уже два місяці російські угруповання, які діють у нас, живуть у режимі максимальної економії боєприпасів. Більш-менш нормально боєприпаси зараз застосовуються виключно в Бахмуті та на Лиманському напрямі. Вони кілька разів намагалися штурмувати Вугледар, і далі будуть пробувати, то додалася ще ця локація. У всіх інших ділянках — режим економії боєприпасів», — додав Буданов.