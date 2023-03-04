Генпрокурор Андрій Костін: Спецтрибунал для покарання росії за агресію може мати дві моделі

У Спеціального міжнародного трибуналу для покарання росії за злочин агресії можуть бути дві моделі.

Про це на конференції United for Justice 4 березня заявив генпрокурор Андрій Костін, передає кореспондент «Бабеля».

«Це може бути дві моделі трибуналу. Це може бути багатосторонній міжнародний договір, як це відбувалось із трибуналом у Нюрнберзі. Або це може бути угода між генсеком ООН після відповідної резолюції Генеральної Асамблеї ООН, тобто це угода між ООН та Україною», — зазначив Костін.

За національним законодавством будь-якої країни, президент іншої країни, премʼєр-міністр і міністр закордонних справ мають персональний імунітет від кримінального переслідування. Для того щоб їх притягнути до кримінальної відповідальності, потрібен міжнародний механізм, заснований на нормах міжнародного права.