У Франції розшифрували «чорну скриньку» з гелікоптера, на якому розбилось керівництво МВС

«Чорну скриньку» гелікоптера, у якому розбилось керівництво МВС у Броварах, розшифрували у Франції. Матеріали вже передали слідству.
Про це розповів премʼєр-міністр Денис Шмигаль, передає «Суспільне».
«Чорну скриньку» знайшли та відправили до Франції для відповідної розшифровки. Отримані з неї дані передали слідству. Слідство триває. Я так само, як і ви, хочу дочекатися результатів і побачити аргументовані відповіді на низку запитань», — розповів Шмигаль журналістам.
За його словами, наразі немає публічної інформації з цього приводу.
«Думаю, що результати будуть десь найближчим часом. Там справді вже велика робота пророблена, тобто є дуже такі ясні результати технічного стану гелікоптера, є всі матеріали з «чорної скриньки», вони збережені, якісні. Тобто слідство далі опрацьовує вже деталі. Думаю, найближчим часом отримаємо результат», — сказав глава уряду.
- Уранці 18 січня під час авіакатастрофи гвинтокрила в Броварах загинуло керівництво МВС. Усього загинули 14 людей, серед них дитина. До шпиталів потрапили 30 людей. СБУ розслідує три версії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера, умисне знищення.
- Після цього Кабінет міністрів призначив очільника Нацполіції Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ. І одразу поклав на нього обовʼязки міністра.