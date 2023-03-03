У Франції розшифрували «чорну скриньку» з гелікоптера, на якому розбилось керівництво МВС

«Чорну скриньку» гелікоптера, у якому розбилось керівництво МВС у Броварах, розшифрували у Франції. Матеріали вже передали слідству.

Про це розповів премʼєр-міністр Денис Шмигаль, передає «Суспільне».

«Чорну скриньку» знайшли та відправили до Франції для відповідної розшифровки. Отримані з неї дані передали слідству. Слідство триває. Я так само, як і ви, хочу дочекатися результатів і побачити аргументовані відповіді на низку запитань», — розповів Шмигаль журналістам.

За його словами, наразі немає публічної інформації з цього приводу.

«Думаю, що результати будуть десь найближчим часом. Там справді вже велика робота пророблена, тобто є дуже такі ясні результати технічного стану гелікоптера, є всі матеріали з «чорної скриньки», вони збережені, якісні. Тобто слідство далі опрацьовує вже деталі. Думаю, найближчим часом отримаємо результат», — сказав глава уряду.