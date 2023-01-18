Уряд призначив голову Нацполіції Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ — і одразу зробив його в. о. міністра

Кабінет міністрів призначив очільника Нацполіції Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ. І одразу поклав на нього обовʼязки міністра.

Про це повідомив премʼєр Денис Шмигаль.

«Уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ — головою Національної поліції України. І поклав на нього виконання обовʼязків міністра внутрішніх справ», — зазначив він.

Після обговорення з Верховною Радою до парламенту внесуть подання на призначення нового міністра. Хто ним стане — невідомо.

Сам Клименко в ефірі телемарафону зауважив, що продовжить політику Монастирського.

«На сьогоднішній день наше основне завдання — продовження тієї політики МВС, яку започаткував та успішно впроваджував міністр Монастирський. Ми маємо виконувати всі завдання в памʼять про наших товаришів, наших побратимів. Тому зробимо все, наш колектив Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, ДСНС, Національної гвардії, прикордонної служби, міграційної служби, щоби наша країна відчувала, що ми стоїмо на її захисті», — сказав він.

Відповідаючи на запитання ведучих про можливі кадрові призначення, Ігор Клименко заявив, що насамперед зусилля будуть спрямовані на стабілізацію роботи всіх органів та підрозділів системи МВС.