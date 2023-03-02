Мера Полтави Олександра Мамая засудили до 5 років умовно з іспитовим терміном 1 рік

Суд дав меру Полтави Олександру Мамаю умовне покарання: 5 років ув’язнення з іспитовим терміном 1 рік.

Про це повідомили у Transparency International Ukraine.

Полтавського міського голову підозрювали у привласненні та розтраті майна і зловживанні службовим становищем. У 2020 році Олександр Мамай взяв на посади фахівців-урбаністок в «Інститут розвитку міста» двох жінок без вищої освіти, які насправді прибирали у мера вдома.

Від січня 2021-го до березня 2022 року фіктивні працівниці комунальної організації отримали з бюджету майже 572 тисяч гривень зарплати.

16 лютого 2023 року НАБУ та САП оголосили Мамаю підозру. Мер Полтави визнав себе винним та уклав угоду зі слідством. Він отримає пʼять років умовного терміну, позбавляється посади мера, має переказати 2 мільйони гривень на «Армію дронів» та відшкодувати 570 тисяч гривень збитків. Також суд призначив йому один рік іспитового терміну.