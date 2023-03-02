Мера Полтави Олександра Мамая засудили до 5 років умовно з іспитовим терміном 1 рік

Суд дав меру Полтави Олександру Мамаю умовне покарання: 5 років ув’язнення з іспитовим терміном 1 рік.
Про це повідомили у Transparency International Ukraine.
Полтавського міського голову підозрювали у привласненні та розтраті майна і зловживанні службовим становищем. У 2020 році Олександр Мамай взяв на посади фахівців-урбаністок в «Інститут розвитку міста» двох жінок без вищої освіти, які насправді прибирали у мера вдома.
Від січня 2021-го до березня 2022 року фіктивні працівниці комунальної організації отримали з бюджету майже 572 тисяч гривень зарплати.
16 лютого 2023 року НАБУ та САП оголосили Мамаю підозру. Мер Полтави визнав себе винним та уклав угоду зі слідством. Він отримає пʼять років умовного терміну, позбавляється посади мера, має переказати 2 мільйони гривень на «Армію дронів» та відшкодувати 570 тисяч гривень збитків. Також суд призначив йому один рік іспитового терміну.
- Олександр Мамай вперше став мером Полтави у 2010 році. Тоді за нього проголосували 61,6% виборців. У 2012 році Мамай вступив у Партію регіонів, але вийшов з неї у 2014 році — після втечі з України експрезидента Віктора Януковича. У 2015 році Мамая знов обрали мером Полтави. У 2018 році міськрада проголосувала за його відставку, звинувативши в порушенні Конституції. У листопаді 2020 року Мамая знову обрали мером міста.
- 29 грудня 2022 року Олександру Мамаю також повідомили про підозру в розголошенні відомостей про розміщення позицій Сил оборони України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 12 років.
- Ще у 2021 році мера Полтави Олександра Мамая внесли до бази сайту «Миротворець» за висловлювання в ефірі телеканалу «НАШ». Тоді він заявив, що на Донбасі «воюють дві наддержави» — США та росія, а в самому воєнному конфлікті «брат іде на брата».