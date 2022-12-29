Меру Полтави повідомили про підозру — він, імовірно, розголошував позиції ЗСУ

Меру Полтави Олександру Мамаю повідомили про підозру у розголошенні відомостей про розміщення позицій Сил оборони України.

Про це «Бабелю» повідомили в СБУ.

Мамая підозрюють за статтею 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну або про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Вранці 29 грудня співробітники Служби безпеки України провели слідчі дії у приміщенні Полтавської міської ради.

Там у сесійній залі міський голова проводив зустріч зі спортсменами обласної федерації східних єдиноборств «Дракон». На виході з зали його зустріли співробітники СБУ та провели у робочий кабінет.

За даними слідства, фігурант поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами.

СБУ

Досудове розслідування проводять слідчі Полтавського управління СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 12 років.