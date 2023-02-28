Сім енергоблоків українських АЕС перевели на американське паливо Westinghouse

Сім енергоблоків українських атомних електростанцій повністю перевели на паливо американської Westinghouse Electric Sweden AB. У 2024 році на ньому працюватимуть усі 15 енергоблоків.

Про це повідомили в компанії «Енергоатом».

Завдяки цьому переходу атомна енергетика України остаточно не залежатиме від росії. За словами президента «Енергоатому» Петра Котіна, Україна стала першою державою на європейському континенті, якій вдалося диверсифікувати постачання ядерного палива для реакторів АЕС.

Також компанія «Енергоатом» спільно з Westinghouse працює над створенням «внутрішнього» виробництва ядерного палива в Україні із застосуванням технології цієї компанії.

У листопаді 2022 року Міненерго призначило «Енергоатом» оператором майбутньої ядерної установки з виробництва тепловидільних збірок для реакторів АЕС, а в грудні погодили дорожню карту проєкту будівництва технологічного комплексу, де ці збірки вироблятимуться. Ввести проєкт в експлуатацію планують у 2026 році.