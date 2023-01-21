«Енергоатом» збудує нові енергоблоки на Хмельницькій АЕС

На Хмельницькій атомній електростанції збудують нові енергоблоки. Будівництвом займатиметься американська компанія Westinghouse.

Про це повідомив президент «Енергоатому» Петро Котін.

Він розповів, що уряд України 20 січня ухвалив рішення про проведення організаційних заходів із будівництва нових енергоблоків. Згідно із цим рішенням почнеться робота над техніко-економічним обґрунтуванням будівництва.

Нові енергоблоки збудують за технологією АР1000 американської компанії Westinghouse. АР1000 — це перевірений реактор покоління III+ з унікальними, повністю пасивними системами безпеки, модульною стандартною конструкцією, найкращими в галузі експлуатаційними характеристиками та можливістю працювати в режимі маневрування.

«Сподіваємось, що за кілька років ми разом підключатимемо новий енергоблок АР1000 Хмельницької атомної електростанції до енергосистеми. Вітаємо це рішення уряду, яким ми продовжуємо втілювати сучасні технології, посилюємо наш енергетичний фронт і прискорюємо переорієнтацію української енергетики на західні стандарти», — наголосив Котін.