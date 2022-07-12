На Хмельницькій АЕС побудують два блоки. США та Україна підписали контракт

Американська Westinghouse Electric Company підписала контракт з українським «Енергоатомом» на розробку оновленого техніко-економічного обґрунтування будівництва двох блоків AP1000 на Хмельницькій АЕС в Україні.

Про це йдеться у заяві американської компанії.

Westinghouse надасть технічну інформацію щодо встановлення AP1000 на підтримку оновленого ТЕО «Енергоатому» для будівництва двох реакторів AP1000 на Хмельницькій АЕС.

«Це важливі кроки для енергетичної незалежності України. Ми готові надати наші технології та обладнання для заводу AP1000 в Україні та постійно надихаємося непохитною рішучістю та стійкістю наших стратегічних партнерів», — зазначив президент Westinghouse Energy Systems Девід Дарем.