В Україні побудують девʼять атомних енергоблоків за технологіями Westinghouse

Кількість атомних енергоблоків, що побудують в Україні за технологіями Westinghouse, збільшили до девʼяти.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Президент «Енергоатому» Петро Котін та президент і головний виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман вчора підписали три угоди про посилення співпраці між компаніями.
Згідно з цими угодами в Україні збільшать кількість енергоблоків АЕС, які будуватимуть за технологією АР1000. Це реактори нового покоління із найкращими в галузі експлуатаційними характеристиками. Вони можуть працювати в режимі маневрування.
«Ми осучаснимо наш парк атомних енергоблоків, що вироблятимуть чисту, безпечну та надійну енергію без жодного впливу росії. У перспективі Україна може стати ключовим експортером електроенергії в Європу», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Також енергетики домовилися про збільшення обсягів постачання американського ядерного палива для потреб усіх українських АЕС. Паливом забезпечать наявні енергоблоки, а також ті, які збудують в Україні в рамках співпраці.
Паливо постачатимуть з виробничого майданчика Westinghouse у Швеції. При цьому компоненти тепловиділювальних збірок вироблятимуть в Україні на базі одного з відокремлених підрозділів «Енергоатому».
Також Westinghouse має намір створити інженерно-технічний центр в Україні, який буде супроводжувати будівництво та експлуатацію енергоблоків АР1000 в Україні, а також опікуватиметься майбутньою програмою виведення з експлуатації енергоблоків українських АЕС.
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