Видання «Проект» вперше показало резиденцію путіна на Валдаї. Поруч — терем для Аліни Кабаєвої та їхніх дітей

Журналісти російського видання «Проект» вперше опублікували інтерʼєри резиденції президента володимира путіна на Валдаї, а також стверджують, що поруч звели й окремий терем для його коханки Аліни Кабаєвої та їхніх спільних дітей.
Фотографії зроблені у 2005 році. Журналістам їх передала людина, повʼязана з будівництвом резиденції. У 2003 році перший варіант будинку був готовий у сучасному стилі, але путіну він не сподобався — захотів, «як у Санкт-Петербурзі».
Жителі міста Валдаї Новгородської області розповіли, що, приїжджаючи сюди потягом, путін також користується вертольотом, щоб подолати невелику відстань від залізничної станції до резиденції.
Журналісти стверджують, що саме у Валдаї мешкають діти Аліни Кабаєвої та путіна — поряд із президентською резиденцією спеціально збудували деревʼяний терем.
Будівництво терема для Кабаєвої почалося 2020 року. Приблизно на однаковій відстані від путінського та кабаєвського будинків звели величезний спа-комплекс із солярієм, кріокамерою, 25-метровим басейном, хамамом, сауною, приміщенням для грязелікування, масажними ваннами, зонами косметології та стоматології.
У 2021 році біля будинку Кабаєвої збудували причал, де можна взяти човен і переплисти невеликий канал, щоб опинитися у класичному палацовому парку, який був розбитий на ділянці 28 гектарів.
Постійна присутність дітей в резиденції підтверджується словами співрозмовника «Проекту», який знайомий з роботою обʼєкта на Валдаї. Зокрема, влітку 2020 та 2021 років на місці колишніх вертолітних майданчиків організовували невелику трасу для картингу. А поряд із резиденцією в лісі між 2016 і 2020 роками збудували великий дитячий майданчик у жовто-синіх кольорах.
- 15 лютого 2023 року російське видання «Досье» розповіло, що для путіна створили бронепоїзд для пересування країною. Його вартість становить близько мільярда рублів (300 мільйонів гривень). Зараз він активно їздить цим поїздом по росії, зокрема до резиденцій у Сочі та на Валдаї. У президентському поїзді чотири локомотиви та 11 вагонів, деякі з них оснащені спецзвʼязком. Зовні поїзд нічим не відрізняється від стандартного пасажирського «Російської залізниці» та має характерні сіро-червоні смуги.
- 19 січня 2021 року «Фонд боротьби з корупцією» оприлюднив фільм-розслідування «Палац для путіна». У Краснодарському краї, у Геленджику розташований палац для російського президента. Його площа перевищує 17 тисяч квадратних метрів. Загальні ж володіння путіна в цьому районі (зокрема, велика кількість виноградників і власний винний завод) можна порівняти з територією 39 князівств Монако. Під палацом розташований підземний бункер заввишки з пʼятиповерховий будинок, також на території є оранжерея на 2 500 квадратних метрів, амфітеатр і 80-метровий міст через яр, що веде до чайного будиночка. А в горі є спеціальний тунель, що дозволяє вийти до моря.