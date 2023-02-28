Видання «Проект» вперше показало резиденцію путіна на Валдаї. Поруч — терем для Аліни Кабаєвої та їхніх дітей

Журналісти російського видання «Проект» вперше опублікували інтерʼєри резиденції президента володимира путіна на Валдаї, а також стверджують, що поруч звели й окремий терем для його коханки Аліни Кабаєвої та їхніх спільних дітей.

Фотографії зроблені у 2005 році. Журналістам їх передала людина, повʼязана з будівництвом резиденції. У 2003 році перший варіант будинку був готовий у сучасному стилі, але путіну він не сподобався — захотів, «як у Санкт-Петербурзі».

Жителі міста Валдаї Новгородської області розповіли, що, приїжджаючи сюди потягом, путін також користується вертольотом, щоб подолати невелику відстань від залізничної станції до резиденції.