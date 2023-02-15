У росії для президента путіна збудували спеціальний бронепотяг, яким він пересувається країною. Також створили станції

У росії для президента володимира путіна створили бронепоїзд для пересування країною. Його вартість становить близько мільярда рублів (300 мільйонів гривень).

Про це розповів проєкт «Досье».

Поїзд створили у 2014—2015 роках, проте путін почав ним користуватись, коли росія стала накопичувати війська біля кордонів України. Зараз він активно їздить цим поїздом по росії, зокрема до резиденцій у Сочі та на Валдаї.

У президентському поїзді чотири локомотиви та 11 вагонів, деякі з них оснащені спецзвʼязком. Зовні поїзд нічим не відрізняється від стандартного пасажирського «Російської залізниці» та має характерні сіро-червоні смуги.

Згодом видання «Агентство» також виявило на супутникових мапах Google, що для бронепоїзда путіна збудували й спеціальні залізничні станції. Їх зафіксували біля вертолітного майданчика в селі Довгі Бороди — найближчому населеному пункті біля резиденції путіна на Валдаї, окремий залізничний шлях, що веде до резиденції «Бочаров ручей» у Сочі, а також вокзали в центрі Москви та в резиденції «Ново-Огарьово».

Бронепотягом любить користуватися ще один диктатор — лідер КНДР Кім Чен Ин. Бронепоїзд, яким він користується, збудували ще за часів його батька Кім Чен Іра. Навіть коли Кім Чен Ір їздив до Москви, то відправився туди на бронепоїзді майже через всю територію рф.