Ілон Маск повернув собі статус найбагатшої людини світу. Допомогли акції Tesla

Американський бізнесмен Ілон Маск повернув собі статус найбагатшої людини світу після нетривалої його втрати. Його позицію тимчасово займав француз Бернар Арно.

Про це повідомляє Bloomberg.

Статки Маска збільшились завдяки 70-відсотковому зростанню курсу акцій Tesla цього року. Курс зріс приблизно на 100% від свого внутрішньоденного мінімуму 6 січня.

Tesla також виграла від збільшення попиту на електромобілі після зниження цін на кілька моделей.

На Нью-Йоркській біржі акції компанії 27 січня подорожчали на 5,5% — до $207,63, збільшивши чистий капітал Маска до $187,1 мільярда.

Це перевищує статки у $185,3 мільярда 73-річного французького магната Арно, який стоїть за потужною компанією LVMH, що торгує предметами розкоші.