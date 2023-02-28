Ілон Маск повернув собі статус найбагатшої людини світу. Допомогли акції Tesla

Американський бізнесмен Ілон Маск повернув собі статус найбагатшої людини світу після нетривалої його втрати. Його позицію тимчасово займав француз Бернар Арно.
Про це повідомляє Bloomberg.
Статки Маска збільшились завдяки 70-відсотковому зростанню курсу акцій Tesla цього року. Курс зріс приблизно на 100% від свого внутрішньоденного мінімуму 6 січня.
Tesla також виграла від збільшення попиту на електромобілі після зниження цін на кілька моделей.
На Нью-Йоркській біржі акції компанії 27 січня подорожчали на 5,5% — до $207,63, збільшивши чистий капітал Маска до $187,1 мільярда.
Це перевищує статки у $185,3 мільярда 73-річного французького магната Арно, який стоїть за потужною компанією LVMH, що торгує предметами розкоші.
- 28 вересня 2021 року Маск посів першу сходинку у списку найбагатших людей за версією Forbes і Bloomberg. Він став третьою людиною в історії (після Джеффа Безоса і Бернара Арно), чий статок у цьому рейтингу перевищив $200 мільярдів. У 2023 рік Маск увійшов зі статками в $137 мільярдів, ставши першою людиною, яка втратила $200 мільярдів.
- Рейтинги Forbes і Bloomberg оновлюються в реальному часі на основі вартості акцій найбільших компаній. Маск за 2021 рік кілька разів виходив на перше місце, випереджаючи Безоса й Арно. У квітні він за тиждень розбагатів майже на $13 мільярдів на зростанні акцій Tesla, але вже в кінці місяця втратив позицію лідера після новин про смертельне ДТП із Tesla на автопілоті.