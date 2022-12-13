Маск втратив статус найбагатшої людини світу

Засновник Tesla і SpaceX, а також власник Twitter Ілон Маск більше не є найбагатшою людиною світу.

Про це свідчать дані Forbes і Bloomberg.

Статки Маска зменшилися через те, що його частка в Tesla впала майже вдвічі — до 14%. За даними Forbes, його статки тепер становлять приблизно $178 мільярдів. У списку головних багатіїв світу засновника Tesla обійшов власник холдингу LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернар Арно. Йому належать активи на $188 мільярдів.