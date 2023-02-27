У Туреччині знову стався землетрус, загинула людина

У Туреччині, у місті Малатья стався землетрус магнітудою 5,6, одна людина загинула, ще 69 постраждали.

Про це повідомляє Anadolu.

Землетрус, який відчувався і в довколишніх провінціях, стався на глибині 6,96 кілометра. Від землетрусу на деяких пошкоджених будинках утворилися умʼятини.

Попередньо зруйновані 22 будівлі, з-під завалів вдалось врятувати 5 людей.