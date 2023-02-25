Джо Байден: Україні зараз не потрібні винищувачі F-16

Президент США Джо Байден в інтервʼю ABC News заявив, що Україні наразі не потрібні американські винищувачі F-16, про які українська сторона неодноразово просила.

Журналіст Девід Мюїр запитав: «Ви не думаєте, що йому [Зеленському] зараз потрібні F-16?» «Ні, F-16 йому зараз не потрібні», — відповів Байден, але зауважив, що це «поки що».

Президент США послався на дані американських військових, які наразі не бачать підстав для надання F-16. Але потреби української оборони можуть змінитися.