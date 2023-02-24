Bloomberg: Найбагатші росіяни за рік війни в Україні втратили $67 мільярдів

Двадцять три російські мільярдери, які входили до числа 500 найбагатших людей світу, за рік після російського вторгнення в Україну втратили $67 мільярдів — 20% від їхніх загальних статків. Станом на 23 лютого 2022 року вони сукупно мали $339 мільярдів власного капіталу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Найбільший «невдаха» — Олексій Мордашов, основний власник ПАТ «Северсталь», одного з найбільших виробників сталі в росії. Після вторгнення рф в Україну втратив $6,7 мільярда, зараз його статки становлять $19,8 мільярда.