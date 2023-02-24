США ввели нові санкції проти росії та підвищили мита на російський алюміній

США запровадили нові санкції проти росії. До санкційного переліку додали 22 людини та 83 компанії.
Про це пише пресслужба Мінфіну США.
Зокрема, Штати ввели санкції проти 14 російських фінансових організацій та банків. Серед них опинився Московський кредитний банк, який входить до десятки найбільших у росії. Крім цього, обмеження запровадили проти понад 30 людей та компаній, яких росія використовує для обходу санкцій.
Також Держдеп США ввів санкції проти очільників 47 російських регіонів і девʼяти міністрів. Крім цього, санкції запровадили проти пропагандистки Ольги Скабєєвої.
У Білому домі розповіли про нові економічні санкції. США з 10 березня вводять 200-відсоткове мито на імпорт російських виробів із алюмінію, а з 10 квітня — й на алюмінієві вироби з російського алюмінію.
- Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 15 лютого презентувала офіційну пропозицію щодо десятого пакета санкцій проти росії. Єврокомісія пропонує подальші експортні заборони, які коштуватимуть рф понад €11 мільярдів і позбавлять її економіку критичних технологій та промислової продукції. Ідеться про товари, які росія не зможе отримати з інших країн: електроніку, спеціальні транспортні засоби, частини машин, запчастини для вантажівок і літаків, товари для будівельного сектора, які можуть використовувати російські військові.
- Видання Bloomberg писало, що в Європейському Союзі розглядають можливість запровадити санкції проти російського Фонду національного добробуту. Там також хочуть зобовʼязати банки розкрити більше інформації про заморожені російські активи.