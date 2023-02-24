США ввели нові санкції проти росії та підвищили мита на російський алюміній

США запровадили нові санкції проти росії. До санкційного переліку додали 22 людини та 83 компанії.

Про це пише пресслужба Мінфіну США.

Зокрема, Штати ввели санкції проти 14 російських фінансових організацій та банків. Серед них опинився Московський кредитний банк, який входить до десятки найбільших у росії. Крім цього, обмеження запровадили проти понад 30 людей та компаній, яких росія використовує для обходу санкцій.

Також Держдеп США ввів санкції проти очільників 47 російських регіонів і девʼяти міністрів. Крім цього, санкції запровадили проти пропагандистки Ольги Скабєєвої.

У Білому домі розповіли про нові економічні санкції. США з 10 березня вводять 200-відсоткове мито на імпорт російських виробів із алюмінію, а з 10 квітня — й на алюмінієві вироби з російського алюмінію.