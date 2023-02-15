Bloomberg: ЄС планує ввести санкції проти російського державного резерву — Фонду національного добробуту

У Європейському Союзі розглядають можливість запровадити санкції проти російського Фонду національного добробуту. Там також хочуть зобовʼязати банки розкрити більше інформації про заморожені російські активи.

Про це пише Bloomberg.

Єврокомісія запропонувала посилити зобовʼязання щодо звітності про заморожені активи, повʼязані з російськими компаніями та особами, які перебувають під санкціями. За ненадання необхідної інформації може загрожувати штраф до €50 тисяч для фізосіб і до 10% річного обороту для підприємств.

Також під санкції можуть потрапити російські Росбанк і банк «Тінькофф». Крім цього, у ЄС хочуть ввести обмеження проти Фонду національного добробуту. Це спеціальний російський державний резерв, де накопичувалися гроші від продажу енергоресурсів.