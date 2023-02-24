Велика Британія запровадила нові санкції проти росії

Велика Британія розширила персональні санкції проти росії. До переліку потрапили представники «Росатому» та інших оборонних підприємств росії.

Про це пише пресслужба британського уряду.

Загалом санкції запровадили про 92 людей та компаній. Під обмеження потрапили керівники «Росатому», а також 34 керівники двох найбільших російських оборонних компаній «Ростех» та «Алмаз-антей» і чотирьох банків.

Також санкції ввели проти матері гімнастки Аліни Кабаєвої Любові. Аліну Кабаєву вважають цивільною дружиною російського президента путіна.

Крім цього, обмеження запровадили проти гендиректора оператора газопроводу «Північний потік — 2» Маттіаса Варніга.

Також до списку потрапили шість російських організацій, які займаються виробництвом або ремонтом військової техніки, включаючи авіацію та флот.

Велика Британія також заборонила експорт авіаційних деталей, радіоапаратури та електронних комплектів, які можуть використовуватись у військовому виробництві, у тому числі у безпілотниках. Під заборону також потрапить імпорт 140 товарів із заліза та сталі, включаючи ті, що були перероблені у третіх країнах.