У NASA дізналися, як Венера втрачає тепло

Науковці Американського космічного агентства NASA зʼясували, що Венера може втрачати тепло в результаті геологічної активності в регіонах, які називаються коронами. Це схоже на ранню тектонічну активність на Землі.

Наша планета має гаряче ядро, яке нагріває навколишню мантію. Вона у свою чергу переносить це тепло до твердого зовнішнього шару Землі, або літосфери. Потім тепло йде в космос, охолоджуючи верхню частину мантії. Цей процес утримує в русі мозаїку рухомих плит. На Венері немає тектонічних плит, тому питання про те, як планета втрачає тепло і які процеси формують її поверхню, залишалиться таємницею.

На початку 1990-х років космічний корабель «Магеллан» спостерігав за геологічними ділянками Венери, які називаються коронами. Зараз дослідники проаналізували його дані та дізналися, що корони, як правило, розташовані там, де літосфера планети найтонша та найактивніша.

Подібно до того, як тонке простирадло пропускає більше тепла, ніж товста, тонка літосфера дозволяє виходити з надр планети більшій кількості тепла.

Зазвичай у тих місцях, де є посилений потік тепла, посилюється вулканічна активність.

Раніше науковці дізналися, що сьогоднішній вигляд поверхні Венери, ймовірно, пов’язаний з вулканічною активністю, яка сприяє відновленню поверхні у деяких районах. Цей висновок підтверджується новими дослідженнями, яке вказує на більш високий потік тепла в областях корон. Так само могла виглядати Земля понад 2,5 мільярда років тому.