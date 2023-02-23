Австралія відправляє в Україну безпілотники та запроваджує нові санкції проти росії

Федеральний уряд Австралії оголосив, що передасть Україні систему безпілотників. Також країна запроваджує додаткові санкції проти росії.

Про це пише ABC.

Вартість безпілотних авіаційних систем, які Австралія відправить в Україну, становить $33 мільйони.

«Ця підтримка забезпечить Збройним силам України розвідку на полі бою, спостереження та візуальне вивчення противника, оскільки вони продовжуватимуть боротьбу проти невиправданої агресії росії», — заявив міністр оборони країни Річард Марлз.

Він також наголосив, що Австралія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Також Австралія ввела фінансові санкції та заборонила вʼїзд ще 90 особам і 40 організаціям, які причетні до війни росії проти України. З цієї ж причини під санкціями Австралії уже перебувають понад тисяча людей і організацій.

«Австралія вводить додаткові санкції проти тих у російському уряді, хто допомагає продовжувати цю війну, проти тих, хто фінансує цю війну, і тих, хто поширює неправду, щоб виправдати цю війну», — заявила міністр закордонних справ країни Пенні Вонг.