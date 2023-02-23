Китай заявив, що американська зброя для України опиняється в руках контрабандистів. Київ відповів

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що зброя, яку США постачають до України, часто контрабандою опиняється в руках злочинних угруповань в Європі та інших регіонів. Київ категорично відкинув ці інсинуації.
Позицію України оприлюднив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
«Наша держава має сучасну ефективну систему контролю над отриманням і використанням озброєння, яка користується високою довірою з боку партнерів. Ця система є багаторівневою і повністю виключає будь-яку можливість незаконного вивезення зброї. Натомість росія інвестує численні ресурси в дезінформацію, щоб підірвати міжнародну військову допомогу України», — заявив Ніколенко.
Україна закликала Китай керуватися виключно фактами та не бути інструментом в руках російської пропаганди.
- США можуть відправити своїх аудиторів і слідчих безпосередньо в зону бойових дій для посилення моніторингу. Вони перевірятимуть, як Україна використовує допомогу.
- 27 січня 2023 року до України прибули інспектори для перевірки належного використання допомоги, яку США надають Києву коштом американських платників податків. Міністерство фінансів США після перевірки заявило, що не помітило жодних ознак нецільового витрачання грошей, які Білий дім надає Україні.
- 19 липня 2022 року Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію, яка контролюватиме використання зброї від союзників.