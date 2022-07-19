Рада створила Тимчасову слідчу комісію, яка контролюватиме використання зброї від союзників

Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Головою ТСК став депутат від фракції «Голос» Рустем Умєров. Цю слідчу комісію запропонував створити глава Офісу президента Андрій Єрмак.
- Російська пропаганда поширювала інформацію про нібито продаж на «чорному ринку» гаубиць Ceasar, які Україна отримала від Франції, і реактивних систем HIMARS. Американська конгресвумен Вікторія Спартц в одному з інтервʼю заявила, що нібито існують перепони у встановленні нагляду за американською військовою допомогою Україні.
- У ЄС заявили, що інформація про «контрабанду Україною зброї», яку їй поставляють союзники, є інтенсивною кампанією з дезінформації, що започаткувала росія. США теж не бачать ознак, що надану зброю Україна може вивозити з країни як контрабанду: «Ми не бачимо жодних ознак того, що ця зброя пішла кудись ще, окрім як для боротьби з росіянами».