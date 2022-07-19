Рада створила Тимчасову слідчу комісію, яка контролюватиме використання зброї від союзників

Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Головою ТСК став депутат від фракції «Голос» Рустем Умєров. Цю слідчу комісію запропонував створити глава Офісу президента Андрій Єрмак.