WSJ: США можуть відправити спостерігачів у зону бойових дій, щоб перевірити, як Україна використовує військову допомогу

США можуть відправити своїх аудиторів та слідчих безпосередньо в зону бойових дій для посилання моніторингу. Вони перевірятимуть, як Україна використовує допомогу.
Про це заявили генеральні інспектори Пентагону, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в спільному інтервʼю The Wall Street Journal.
За їхніми словами, поки їм вдавалося виконувати важливі наглядові завдання дистанційно, використовуючи персонал, що базується у Вашингтоні, Польщі та Німеччині. Але після поїздки інспекторів до Києва наприкінці січня вони заявили, що наполягатимуть на тому, щоб частина з 177 аудиторів і слідчих, які ретельно перевіряють допомогу, перебували на місцях в Україні.
«Я думаю, що ми були креативними і, знаєте, нестандартними, орієнтованими на майбутнє в тому нагляді, який ми змогли здійснити до цього часу. Але справжній комплексний, надійний нагляд неможливо здійснювати дистанційно. Чим ближче ми будемо, тим більш комплексним буде нагляд», — сказала в. о. заступника генерального інспектора USAID Ніколь Ангарелла.
Їхня мета — не допустити контрабанди американської зброї, не допустити розкрадання коштів і забезпечити належне функціонування програм допомоги. Вони заявили, що хоча це лише перші дні, вони не отримували жодних повідомлень про серйозні шахрайства чи незаконні дії, повʼязані з американською допомогою Україні.
Але вони також визнали, що сам розмір американського пакета допомоги і швидкість, з якою він був виділений Конгресом, створює проблеми.
- 27 січня до України прибули інспектори для перевірки належного використання допомоги, яку США надають Києву коштом американських платників податків. Міністерство фінансів США після перевірки заявило, що не помітило жодних ознак нецільового витрачання грошей, які Білий дім надає Україні.