США можуть передати Україні танки Abrams із власних запасів, щоб пришвидшити поставки

США можуть передати Україні танки Abrams із власних запасів, а не купувати нові з виробництва. Це б значно прискорило їх поставки.
Про це розповів перший заступник помічника держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Браун в інтервʼю Breaking Defense.
Спочатку США повідомили, що танки Abrams закуплять у підприємців і передадуть Україні, коли їх виготовлять.
Але Браун зазначив, що рішення фактично не прийнято. За його словами, поставки можуть бути комбінацією закуплених і взятих з запасів танків. Такий крок пришвидшив би постачання. При цьому Браун не знає, яку саме версію отримає Україна та коли буде ухвалене остаточне рішення.
- 25 січня Німеччина офіційно погодилася передати Україні танки Leopard 2 і надала дозвіл на це іншим країнам, а США оголосили про передачу 31 танка M1 Abrams.
- Країни Європи в рамках коаліції готуються передати Україні 80 німецьких танків Leopard. Цього вистачить для формування двох танкових батальйонів. Планують, що один батальйон зберуть із танків, які дадуть Німеччина, Нідерланди, Іспанії та Фінляндія. Це будуть версії Leopard 2A6. Другий батальйон забезпечать танками з Польщі та Норвегії версії 2А4. Третій батальйон буде з танків Abrams.