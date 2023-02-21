NYT: У росії найближчим часом проведуть нову хвилю мобілізації, залучивши до війська сотні тисяч новобранців

У росії можуть провести нову хвилю мобілізації, залучивши до лав армії сотні тисяч новобранців.

Про це пише The New York Times з посиланням на американську розвідку.

«Представники американської розвідки кажуть, що отримують свідчення того, що незабаром він [Путін] може мобілізувати ще більше росіян до армії, додавши сотні тисяч до 300 тисяч вже призваних», — пише видання.

Журналісти зазначають, що у зверненні до Федеральних зборів 21 лютого російський президент володимир путін знову заявить, що він «рятує» не лише Україну від «нацизму», але й росію — від «поглинання» НАТО.

Окрім цього, NYT також припускає, що президент рф представить війну в Україні «як битву за відновлення російських історичних земель».