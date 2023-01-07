Українська розвідка прогнозує початок додаткової мобілізації в росії 15 січня. Буде мобілізовано до пів мільйона росіян, проєкт відповідного указу вже існує.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій заявив, що цього разу мобілізація проходитиме у великих російських містах, таких як Москва та Санкт-Петербург. Вона торкнеться чоловіків, які працюють як у соціальних сферах, так і в «галузях, що приносять прибутки російській економіці».