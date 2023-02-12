Українська розвідка: росія відтермінує другу хвилю мобілізації

В Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що росія вимушено відтерміновує другу хвилю мобілізації.

Про це розповів представник розвідки Вадим Скібіцький.

За його словами, росія намагається інтегрувати у війська вже набраних мобілізованих і подолати труднощі, спричинені першою хвилею. Особливо їм це важливо для посиленого майбутнього наступу.

«Вони готуються до другої хвилі мобілізації, але, за нашими оцінками, вони утримаються, бо не подолали всі труднощі, з якими зіткнулися під час першої хвилі. Вони не були готові до такої масштабної мобілізації ні тоді, ні зараз», — заявив Скібіцький.

Нова мобілізація прогнозовано супроводжуватиметься браком сучасного обладнання, справної техніки і боєздатних офіцерів.