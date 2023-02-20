У Буркіна-Фасо оголосили про завершення французької військової місії. На їхнє місце можуть прийти найманці з «ПВК Вагнера»

У Буркіна-Фасо оголосили про офіційне завершення операцій французької армії на її території. У таборі французьких спецпризначенців спустили прапор Франції.
Про це пише Reuters.
Минулого місяця влада Буркіна-Фасо дала Франції місяць на виведення своїх військ, оскільки військова угода між країнами завершилася. Французи допомагали боротися з повстанцями.
Відхід близько 400 французьких військових відбувається на тлі погіршення відносин та прохання Буркіна-Фасо до Франції відкликати посла.
Минулого року місцеві жителі активно виходили на протести проти французьких військових через те, що ті нібито недостатньо ефективно боролися з повстанцями. Деякі з них виходили з російськими прапорами.
Вихід французів із Буркіна-Фасо може свідчити про те, що влада в країні, яка наразі належить військовій хунті, звернеться по допомогу до росії, а точніше до «ПВК Вагнера». Представники американської розвідки ще влітку 2022 року казали, що золоті копальні Буркіна-Фасо, недавній переворот, відсутність безпеки можуть зробити країну головною мішенню для бойовиків.
- Аналогічна ситуація вже сталася в сусідній країні Малі. 17 лютого 2022 року президент Франції Емманюель Макрон оголосив про виведення з Малі французьких і союзних військ, які проводили контртерористичну операцію «Бархан». Перед тим, на початку 2021 року Франція звинуватила російських «вагнерівців» у розкраданні ресурсів Малі. Ще у вересні 2021 року стало зрозуміло, що в країну зайшли військові формування росії. Потім «ПВК Вагнера» зайняла одну з покинутих французьких баз.