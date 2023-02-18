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Німеччина за рік війни заморозила €5,3 мільярда російських активів

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Майже за рік від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в Німеччині під санкції потрапили активи росіян на €5,32 мільярда.

Про це повідомило Федеральне міністерство фінансів на запит видання Die Welt.

Сума складається з активів російських фізичних і юридичних осіб, до яких входить Центральний банк росії, а також інші особи та компанії, що перебувають у списку санкцій ЄС.

Центральний офіс із забезпечення дотримання санкцій (ZfS) досі перебуває на стадії будівництва. Наразі там працюють 36 співробітників. Die Welt пише, що за Законом про застосування санкцій ZfS також має вести реєстр заморожених активів, який публікується на сайті органу. Однак поки що цього не сталося.