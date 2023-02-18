Німеччина за рік війни заморозила €5,3 мільярда російських активів

Майже за рік від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в Німеччині під санкції потрапили активи росіян на €5,32 мільярда.
Про це повідомило Федеральне міністерство фінансів на запит видання Die Welt.
Сума складається з активів російських фізичних і юридичних осіб, до яких входить Центральний банк росії, а також інші особи та компанії, що перебувають у списку санкцій ЄС.
Центральний офіс із забезпечення дотримання санкцій (ZfS) досі перебуває на стадії будівництва. Наразі там працюють 36 співробітників. Die Welt пише, що за Законом про застосування санкцій ZfS також має вести реєстр заморожених активів, який публікується на сайті органу. Однак поки що цього не сталося.
- Станом на січень 2023 року Греція і Мальта заморозили найменше російських активів серед країн ЄС — €212 тисяч проти €147 тисяч відповідно. На той час 27 країн ЄС повідомили про заморожування російських активів майже на €20,3 мільярда, при цьому Італія, Ірландія, Франція, Іспанія, Німеччина, Бельгія, Австрія та Люксембург повідомили про блокування коштів на понад мільярд євро.
- 19 січня 2023 року стало відомо, що Міністерство юстиції США планує впродовж найближчих місяців розпочати передачу Україні частини конфіскованих російських активів через Держдеп.
- ЄС знайшов можливість використати заморожені російські активи для відбудови України. Одна з умов — основну суму активів і відсотки колись повернуть росії. Така пропозиція є суперечливою і перебуває на попередній стадії обговорення. Європейські чиновники вважають, що подібний крок треба узгодити з країнами «Великої сімки».