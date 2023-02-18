Німеччина за рік війни заморозила €5,3 мільярда російських активів

Майже за рік від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в Німеччині під санкції потрапили активи росіян на €5,32 мільярда.

Про це повідомило Федеральне міністерство фінансів на запит видання Die Welt.

Сума складається з активів російських фізичних і юридичних осіб, до яких входить Центральний банк росії, а також інші особи та компанії, що перебувають у списку санкцій ЄС.