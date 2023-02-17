TikTok планує відкрити два центри обробки даних у Європі, щоб зменшити занепокоєння щодо витоку даних

Китайська медіаплатформа TikTok планує відкрити ще два центри обробки даних у Європі, щоб зменшити занепокоєння щодо безпеки даних користувачів і помʼякшити тиск на компанію з боку регуляторів.

Про це пише Reuters.

Менеджер європейських операцій Tiktok Річ Вотерворт повідомив, що плани компанії щодо створення нового центру обробки даних в Ірландії перебувають на стадії завершення.

Дані користувачів TikTok у Європі почнуть переміщувати до нових центрів цього року. Цей процес триватиме до 2024 року. Як повідомили в компанії, із серпня 2022-го по січень 2023 року в середньому 125 мільйонів європейців користувалися Tiktok щомісяця.