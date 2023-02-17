У Києві відновив роботу весь електротранспорт. Столиця була без нього майже 2 місяці

У Києві весь електротранспорт повернувся на свої маршрути. Столиця була без нього 56 днів через дефіцит електроенергії.

Про це 17 лютого повідомила Київська міська військова адміністрація.

Зараз на 46 тролейбусних маршрутах працюють 286 одиниць транспорту, а на 32 трамвайних — 195.

«Ефективна робота влади міста, енергетиків і ремонтних бригад майже відновила стабільність енергетичної інфраструктури Києва. Це дозволило місту поступово відновлювати рух міського наземного електротранспорту. Протягом останніх днів по черзі запускали окремі лінії трамваїв і тролейбусів», — повідомив начальник столичної військової адміністрації Сергій Попко.