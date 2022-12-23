У Києві зупинили трамваї та тролейбуси

Через дефіцит електроенергії в Києві зупинили наземний електротранспорт.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«На всіх маршрутах наземного електротранспорту відтепер курсують автобуси. Аби забезпечити перевезення киян на маршрутах, де їздили трамваї і тролейбуси, ми випустили 222 автобуси. Це додаткових 38 автобусних маршрутів на заміну тролейбусам. Та 17 – на заміну трамваїв», — повідомив Кличко.
У пʼятницю на 126 автобусних маршрутах міста працюють 440 автобусів. Крім того, завдяки приватним перевізникам на 98 маршрутах працюють загалом 846 автобусів.
- У п'ятницю компанія «Укренерго» повідомила, що в Україні дещо зменшився дефіцит потужності в енергосистемі, але він лишається суттєвим. Тому відключення тривають у всіх областях.
- 21 грудня гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко заявив, що в Києві найскладніша ситуація з електропостачанням в Україні — росіяни знищили 60% трансформаторів.