У Києві зупинили трамваї та тролейбуси

Через дефіцит електроенергії в Києві зупинили наземний електротранспорт.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«На всіх маршрутах наземного електротранспорту відтепер курсують автобуси. Аби забезпечити перевезення киян на маршрутах, де їздили трамваї і тролейбуси, ми випустили 222 автобуси. Це додаткових 38 автобусних маршрутів на заміну тролейбусам. Та 17 – на заміну трамваїв», — повідомив Кличко.

У пʼятницю на 126 автобусних маршрутах міста працюють 440 автобусів. Крім того, завдяки приватним перевізникам на 98 маршрутах працюють загалом 846 автобусів.