У Туреччині з-під зруйнованої будівлі дістали 17-річну дівчину. Вона провела 248 годин під завалами після землетрусу

У Туреччині з-під завалів врятували 17-річну дівчину Алейну Олмез, яка провела в руїнах 248 годин.
Про це пише агентство Anadolu.
Протягом пошукової операції рятувальники постійно підтримували звʼязок з дівчиною. Спочатку її тримали за руку, а потім постраждалу вдалося визволити повністю. Вона могла спілкуватися з людьми.
- Уранці 6 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8 — найсильніший у країні в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 і 7,6. Зачепило також сусідню Сирію. У цих країнах загинули десятки тисяч людей. Епіцентр землетрусу був на глибині 24,1 км у провінції Газіантеп. Поштовхи відчули також на Кіпрі, в Лівані, Ізраїлі, Йорданії та Грузії.
- Кількість загиблих від землетрусів перевищила 42 тисячі. У Туреччині стихійне лихо вбило щонайменше 36 187 людей. Уряд Сирії та ООН заявляють про понад 5 800 загиблих у Сирії.
- Через землетрус у Туреччині загинули пʼятеро громадян України, зокрема родина з Запоріжжя. Посольство готує репатріацію тіл загиблих.
- 15 лютого в Туреччині врятували жінку, яка провела під завалами майже 10 діб.