У Туреччині після землетрусів врятували жінку, яка провела під завалами майже 10 діб

У Туреччині на десяту добу після землетрусів з-під завалів врятували 42-річну Меліку Імамоглу.
Про це повідомляє агентство Anadolu.
Жінка провела 222 години під завалами будинку в місті Кахраманмараш. Постраждалій надали першу допомогу та госпіталізували.
Іншу жінку знайшли живою у провінції Адійаман через 212 годин після землетрусів — 77-річну Фатму Гюнгер успішно витягнули з-під руїн будівлі та відправили до лікарні.
У турецькій Антакʼї з-під завалів втятували подружжя. Файєз і Фатіма Гханам провели в руїнах 209 годин. Пошукова група почула звуки з-під уламків будинку. Рятувальники почали розбирати завали та знайшли там чоловіка та жінку.
- Уранці 6 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8 — найсильніший у країні в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 і 7,6. Зачепило також сусідню Сирію. У цих країнах загинули десятки тисяч людей. Епіцентр землетрусу був на глибині 24,1 км у провінції Газіантеп. Поштовхи відчули також на Кіпрі, в Лівані, Ізраїлі, Йорданії та Грузії.
- Кількість загиблих від землетрусів перевищила 41 тисячу. У Туреччині стихійне лихо вбило щонайменше 35 418 людей. Уряд Сирії та ООН заявляють про понад 5 800 загиблих у Сирії.
- Через землетрус у Туреччині загинули пʼятеро громадян України, зокрема родина із Запоріжжя. Посольство готує репатріацію тіл загиблих.