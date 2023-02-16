Парламент Словаччини визнав росію країною-спонсором тероризму. Він також визнав чинний російський режим терористичним.

Про це пише пресслужба парламенту.

Словацькі депутати вчергове засудили дії росії та підтримали територіальну цілісність і суверенітет України.

Депутати також засудили прямі та опосередковані загрози з боку рф застосувати ядерну зброю. У постанові словацький парламент заявив, що не визнає результати «референдумів» у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України, при цьому вважаючи їх територіями, що залишаються у складі України. Парламент також висловив підтримку зусиллям щодо створення спеціального трибуналу проти російського керівництва.

Крім цього, депутати засудили й гібридну війну, яку росія веде на території Словаччини. Водночас там закликали правоохоронні органи, спецслужби та інші компетентні органи не недооцінювати загрозу, а вживати проти неї дієвих заходів для збереження безпеки та демократії у Словаччині.