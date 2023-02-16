Україна збільшила імпорт електроенергії з Європи на 100 МВт. Але лише вночі

Оператори європейської енергосистеми ENTSO-E збільшили пропускну спроможність постачання електроенергії в Україну. Тепер Україна може імпортувати з Європи до 700 МВт у будь-який час доби.

Раніше нічний ліміт становив 700 МВт, а денний — 600 МВт. Водночас президент у грудні минулого року закликав Євросоюз збільшити імпорт до 2 ГВт електроенергії.

В «Укренерго» заявили, що компанія надалі працюватиме над розширенням технічних можливостей для комерційного обміну електрикою між Україною та Європою.

У зворотному напрямку пропускна здатність становить 400 МВт, але від 11 жовтня 2022 року Україна не експортує електроенергію.

По суті 100 додаткових МВт уночі це не надто великий показник як для цілої України, але в умовах відсутності дефіциту, який ми спостерігаємо вже кілька днів поспіль, це доволі хороша новина, оскільки наявна тенденція до збільшення.

Наприклад, за один день уся Вінницька область споживає 700 МВт. Щодо Києва, то наприкінці листопада 2021 року Київ споживав 1 500 МВт електроенергії, а 23 листопада 2022 року, у день атаки на Київ — 430 МВт.