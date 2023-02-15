Королевська та Солод від ОПзЖ написали заяви про складання депутатського мандата

Народні депутати Наталія Королевська та Юрій Солод, які є подружжям і були обрані до парламенту від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя», написали заяви про складання мандата.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зібрали понад 150 підписів народних депутатів під зверненням до глави парламенту Руслана Стефанчука щодо позбавлення повноважень депутатів від заборонених проросійських партій.