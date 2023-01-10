Зеленський позбавив громадянства нардепів Медведчука, Козака, Кузьміна та Деркача

Президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства нардепів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача.

Про це пишуть українські ЗМІ з посиланням на джерела. Джерело «Бабеля» теж підтверджує цю інформацію.

Медведчука, Козака, Кузьміна та Деркача визнали такими, які втратили громадянство.

Згодом президент Володимир Зеленський у своєму зверненні офіційно підтвердив, що позбавив нардепів громадянства.

Після позбавлення громадянства їх мають також позбавити і депутатських мандатів. Таким чином, у Раді залишиться найменша кількість нардепів в історії — 411.

Медведчук, Козак і Кузьмін входили до забороненої фракції ОПзЖ. Нардеп Деркач — позафракційний.

Козак виїхав за кордон ще до початку повномасштабного вторгнення. Медведчука затримали та згодом передали росії в обмін на українських військовополонених. Кузьмін у жовтні отримав підозру в державній зраді та переховується від слідства. Деркач теж має підозру в держзраді та оголошений у розшук.