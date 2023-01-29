Наталія Королевська з чоловіком написали заяви на складання депутатських мандатів. У Раді їхні заяви поки не бачили

Народні депутати забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання мандатів нардепів.
Це «Бабелю» 29 січня підтвердив співрозмовник в ОПзЖ.
Водночас у керівництві Верховної Ради нам повідомили, що відповідних заяв поки не бачили.
27 січня «Українська правда» опублікувала матеріал «Батальйон Дубай». За інформацією співрозмовників видання серед політиків і бізнесменів, Королевська із Солодом вже перебрались жити в Дубай.
- 21 квітня 2022 року стало відомо, що нардепи забороненої ОПзЖ створили нову групу — «Платформа за життя та мир» на чолі з Юрієм Бойком. До складу групи ввійшли 25 депутатів, зокрема Наталя Королевська, Юрій Солод, Нестор Шуфрич, Сергій Льовочкін, Григорій Суркіс.
- 10 січня 2023 року стало відомо, що президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства нардепів від ОПзЖ Віктора Медведчука, Тараса Козака та Рената Кузьміна.